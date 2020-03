Mit Mercedes auf Du und Du

Mercedes-Benz lockert den Stil bei den Sprachassistenten. Ab April 2020 geht das Mercedes-Benz User Experience (MBUX) in vielen Sprachen auf das "Du" über. Das soll die emotionale Bindung der Kunden zu ihrem Mercedes mit MBUX als persönlichem Assistenten stärken.



Da greift Mercedes auch schon mal zu den Sternen: "Hey Mercedes, nenne mir das Horoskop für Wassermann!": Zudem blickt MBUX ab sofort für den Fahrer in die Sterne, damit sein Blick auf der Straße bleiben kann. Die Abfrage eines persönlichen Horoskops (nur auf Deutsch und Englisch verfügbar) wurde ebenfalls ergänzt. Für das Horoskop wird per Sprachdialog das Geburtsdatum oder das Sternzeichen abgefragt und das jeweilige Tageshoroskop vorgelesen.



Zusätzlich zur Sterndeutung betätigt sich MBUX ab sofort auch als Quizmaster und unterhält die Passagiere mit einem spannenden Geo-Rätsel zu den Hauptstädten der Welt. Das macht die Reise in einem Mercedes-Benz besonders kurzweilig.



Zu weiteren Annehmlichkeiten von MBUX zählen neben dem anwenderfreundlichen Sprach-Assistenten die intuitive Touchscreen-Bedienung des Media-Displays und die Navigationsdarstellung mit Augmented-Reality-Technologie bei aktiver Navigation: Ein Videobild der Umgebung wird dabei um hilfreiche Navigations-Informationen angereichert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 16.03.2020