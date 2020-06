Mit "My Easy Charge" zum größten Ladenetz

Entscheidet man sich für elektrifizierte Fahrzeugmodelle der Marken von Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gibt es ab sofort einen Bonus. Denn Besitzer der Plug-in-Hybrid-Modelle Jeep Renegade 4xe und Jeep Compass 4xe sowie des voll elektrisch angetriebenen neuen Fiat 500 erhalten Zugang zum digitalen Service "My Easy Charge". Damit können die Fahrzeugbesitzer über einen einzigen Anbieter das größte Ladenetz der Welt nutzen.



Bedeutet konkret: Mit nur einer Smartphone-Applikation und einer einzigen Karte gibt "My Easy Charge" laut Hersteller Zugang zu mehr als 130.000 Ladestationen in 21 europäischen Ländern. Alleine in Italien sind mehr als 6.700 Ladestationen über die App buchbar.



Bestandteil von "My Easy Charge" wird eine Webseite sein, die Produktinformationen, Tarife, eine Karte mit dem Netz der Ladestationen sowie eine Kontoverwaltung bietet. Darüber hinaus umfasst die Lösung eine App für die Smartphone-Betriebssysteme iOS und Android inklusive intelligenter Routenplanung zum Auffinden von Ladestationen am Zielort oder entlang einer bestimmten Fahrstrecke.

