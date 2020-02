Mit Toyota das Gas unter Kontrolle

Toyota bringt ein neues Sicherheitssystem an den Start. Damit soll ein unerwünschtes Beschleunigen von Fahrzeugen der Vergangenheit angehören. Toyota will die Funktion sowohl in neuen Fahrzeugen einbauen als auch als Nachrüstlösung für bestimmte Modellreihen anbieten. Der Start ist im Sommer 2020 in Japan geplant.



Wie funktioniert das ganze? Das System nutzt Daten vernetzter Fahrzeuge, um eine fehlerhafte Bedienung des Gaspedals zu erkennen. Toyota hatte bereits 2012 ein Sonarsystem (Intelligent Clearance Sonar) eingeführt, um schwere Unfälle und Fahrzeugschäden infolge einer fehlerhaften Pedalbedienung zu verringern.



2018 wurde zudem für bestimmte Modelle ein nachrüstbares Gaspedal-Kontrollsystem eingeführt. Diese Systeme funktionieren allerdings nur, wenn Sensoren ein Hindernis wie etwa andere Fahrzeuge oder eine Mauer entdecken. Die neu entwickelte Funktion verhindert ein unerwünschtes Beschleunigen aufgrund fehlerhafter Pedalbedienung auch dann, wenn keine Hindernisse in der Nähe sind.

