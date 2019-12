Mit Winterreifen gilt neues Tempolimit

Die kleinen Aufkleber mit Tempo-Angabe am Armaturenbrett sind mehr als eine Empfehlung des Winterreifen-Herstellers: Sie besitzen rechtliche Relevanz. Wer das Limit ignoriert, riskiert ein Bußgeld. Und der Gesetzgeber will, dass unter bestimmten Umständen ein Sticker am Armaturenbrett angebracht ist.



Unter welchen Bedingungen der Geschwindigkeitsaufkleber im Auto notwendig ist, erörtert die Coduka GmbH. Der Prozessfinanzierer hilft Verkehrsteilnehmern über seinen Online-Service www.geblitzt.de kostenfrei, wenn ein Fahrer einen Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid kassiert hat.



Wer seinen fahrbaren Untersatz von der Werkstatt mit Winterreifen ausstatten lässt, ist vielleicht von dem auffallenden Aufkleber, der danach im Innenraum des Fahrzeuges prangt, irritiert. Dieser kann sich mit der Aufschrift "190", "210" oder "240" direkt auf dem Lenkrad oder am Armaturenbrett befinden - je nach Vorliebe der Werkstatt.



Der Aufkleber muss im Fahrzeug vorhanden sein, wenn die zugelassene Maximalgeschwindigkeit der Winterreifen unter der im Fahrzeugschein eingetragenen Geschwindigkeit liegt. Konkret heißt das: Wenn die Höchstgeschwindigkeit eines Autos mit 210 km/h aufgeführt ist und die Maximalgeschwindigkeit der montierten Reifen liegt bei 190 km/h, ist der Aufkleber im Sichtfeld des Fahrzeugführers gemäß Paragraph 36 Abs. 4 und Abs. 5 StVZO erforderlich. Folglich darf man mit den Reifen auch nur höchstens Tempo 190 fahren. Andernfalls droht ein Bußgeld von 20 Euro. Die Aufkleber gibt es im Reifenhandel und bei Autoteile-Discountern. Wer schneller fahren will, benötigt andere Winterreifen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.12.2019