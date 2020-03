Mitschuld für Gurtmuffel

Beifahrer lehnen sich im Auto häufig gemütlich zurück. Und mit den Vorschriften nehmen es manche dabei nicht so genau. Doch Vorsicht: Auch wenn man nicht selbst am Steuer sitzt, bewegt man sich nicht in einem rechtsfreien Raum.

Das gilt besonders beim Thema Sicherheitsgurt. Denn nicht angeschnallte Beifahrer kann eine Mitschuld bei Unfällen treffen. Wie hoch dieses Mitverschulden im ist, muss anhand der Unfallumstände festgestellt werden. Es kommt dabei nicht allein darauf an, welche Verletzungen angeschnallt nicht eingetreten wären. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) informiert über eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Rostock (AZ: 5 U 55/17).

Die damals 16-jährige Frau saß hinten in einem mit drei Personen besetzten Auto und war nicht angeschnallt. Der 21-jährige Mann fuhr 100 statt der erlaubten 80 km/h und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und die Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Der Beifahrer starb noch vor Ort. Die Frau ist seitdem schwer behindert und benötigt rund um die Uhr Betreuung. Von der Haftpflichtversicherung des Fahrers erhielt sie ein Schmerzensgeld von 30 000 Euro. Sie verlangte aber 320 000 Euro sowie eine Schmerzensgeldrente von mindestens 500 Euro monatlich.

Das Landgericht hatte die Klage zunächst noch abgewiesen. Es stellte fest, dass sie einen wesentlichen Teil der Verletzungen nicht erlitten hätte, wenn sie angeschnallt gewesen wäre. Das Oberlandesgericht sah dies jedoch differenzierter. Demnach habe die Frau Anspruch auf Schmerzensgeld, eine monatliche Schmerzensgeldrente, Verdienstausfall sowie weiteren Schadensersatz.

Allerdings müsse der Mitverschuldensanteil angerechnet werden. Bei der Berechnung reiche es aber nicht aus, nur auf die Verletzungen abzustellen, die ein Anschnallen verhindert hätte. Es müsse eine Gesamtbetrachtung der Schadensentstehung und eine Abwägung aller Umstände erfolgen.

Das Gericht berücksichtigte auch den Anteil des Unfallverursachers. Er habe die zulässige Geschwindigkeit deutlich überschritten. Daher sei sein Anteil mit zwei Dritteln zu berechnen. Die genauen gesundheitlichen Folgen und auch die Verdienstchancen der Frau müssten dann im Einzelfall überprüft werden. Sie hafte zu einem Drittel. mid

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.03.2020