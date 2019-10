Mitsubishi ASX wieder mit 4WD

Der Mitsubishi ASX mausert sich allmählich zum Modellpflege-Champion. Denn das 2009 erstmals präsentierte Kompakt-SUV bekommt jetzt fürs Modelljahr 2019 schon die vierte Auffrischung ab - bei unveränderter Basis. Beim Facelift Nummer vier wurde allerdings geklotzt und nicht gekleckert.



Neben der neuen Front im aktuellen Mitsubishi-Kleid wurde auch der Innenraum deutlich modernisiert, ein 8-Zoll-Touchscreen zur Bedienung des Infotainment- Systems ist eingezogen und eine ganze Reihe von Assistenzsystemen wie Totwinkel-, Auspark-, Notbrems-, Spurhalte- oder Fernlichthelfer ist ebenfalls verfügbar.



Geblieben ist das reichliche Platzangebot ebenso wie der bis zu 1.206 Liter große Kofferraum. Für das Thema Antrieb ist nun ein Zweiliter-Benziner mit 150 PS zuständig, der sich seine Lorbeeren schon im Outlander verdient hat und dessen maximales Drehmoment bei 195 Nm liegt. Mit der neuen Motorisierung kommt auch der optionale 4WD wieder zurück in den ASX, Mitsubishis Einstieg ins SUV- und Crossover-Segment: Kunden haben die Wahl zwischen Frontantrieb mit 5-Gang-Schaltgetriebe oder CVT-Automatik oder Allradantrieb mit CVT-Automatik.



Neben der Basisversion bietet Mitsubishi den ASX in den Ausstattungslinien Plus und Top und in einer Intro- und Intro +-Edition. Die Preisliste startet bei 22.990 Euro, der "empfohlene Einführungsrabatt" bis Ende 2019 beträgt allerdings 3.000 Euro - damit geht es also effektiv schon bei 19.990 Euro los.

