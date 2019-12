Mitsubishi auf der Sonnenseite

Schöne Bescherung: Schon lange vor Weihnachten kann Mitsubishi in Deutschland so manche Kerze anstecken und auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Traditionsmarke, die oft im Schatten der namhaften japanischen Mitbewerber wie Toyota oder Mazda steht, fährt 2019 auf der Sonnenseite.



Schon einen Monat vor dem Fest hat sich Mitsubishi Motors in Deutschland selbst das schönste Geschenk gemacht. Denn mit 50.000 Neuzulassungen hat der Importeur einen Meilenstein gesetzt. Diese magische Marke wurde zwei Wochen früher erreicht als 2018. Damit steuert Mitsubishi Motors das sechste Wachstumsjahr in Folge an.



"Ein großer Dank geht an alle begeisterten Mitsubishi-Kunden und an unsere Händler, ohne die dieser Erfolg nicht möglich wäre", erklärt Dr. Kolja Rebstock, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors in Deutschland.



Zu den beliebtesten Modellen gehört der Space Star: Rund 38 Prozent aller Mitsubishi-Käufer haben sich im bisherigen Jahresverlauf für den City-Flitzer entschieden. Aus diesem Grund spendiert Mitsubishi dem 2013 gestarteten und 2016 aufgehübschten Kleinwagen für das Jahr 2020 eine umfassende Modellpflege.



Was auf den ersten Blick auffällt: Der Space Star ist nicht nur um fünf Zentimeter auf jetzt 3,85 Meter gewachsen. Er wirkt auch wesentlich erwachsener. Kein Wunder, dass Mitsubishi mit dem Space Star zu weiteren Höhenflügen ansetzen will. "Ich bin mir sicher: Unser neuer Space Star wird uns zum Jahreswechsel einen zusätzlichen Schub geben", sagt Deutschland-Chef Dr. Kolja Rebstock. Die kompakten Crossover-Modelle Eclipse Cross und ASX komplettieren die Top 3 der Modellcharts.



Auch der Outlander Plug-in Hybrid, der Marktführer bei den Plug-in-Hybriden in Deutschland und Europa, nimmt laut Dr. Kolja Rebstock als Technologie-Vorreiter eine wichtige Rolle im Modellportfolio ein. "In Zeiten des zunehmenden Umweltbewusstseins bieten wir die Möglichkeit des elektrifizierten Fahrens ohne Reichweiten-Sorgen an."



Und noch etwas Zahlenkunde: Der Mitsubishi-Marktanteil liegt bei 1,5 Prozent, womit das Unternehmen zu den drei größten japanischen Automobilmarken in Deutschland zählt. Im Segment der Plug-in-Hybride ist die Marke mit dem Outlander Plug-in-Hybrid nach eigenen Angaben sogar Marktführer in Deutschland und Europa.



Angesichts dieser positiven Jahres-Bilanz denkt derzeit wohl so mancher in der Mitsubishi-Zentrale im hessischen Friedberg an die legendäre Werbe-Botschaft von Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer: "Ja ist denn heut' scho' Weihnachten."



Ralf Loweg / mid

