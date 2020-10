Mitsubishi L200: Ein Profi für alle Fälle

Als "Profi für Profis" bezeichnet Mitsubishi den Pick-up L200. Seine wahren Stärken zeigt er insbesondere im Gelände und abseits komfortabler Pisten. Spezielle Zubehör-Pakete tragen dazu bei, verschiedenen Anforderungen gezielt gerecht zu werden.



Zum Beispiel ist der Pick-up jetzt auch in Wald und Wiese sicher unterwegs: Mit speziellen Zubehörangeboten für den Einsatz während der Jagd erweitern sich die umfangreichen Einsatzmöglichkeiten. "Für die Entwicklung des neuen Zubehörs wurden die Anforderungen von Jägern genauestens betrachtet, um den L200 zu einem bestmöglichen Jagdbegleiter auszubauen", teilt Mitsubishi mit.



Einen speziellen Umbau der Ladepritsche auf die Bedürfnisse der Jäger zugeschnitten bietet das Mitsubishi-Zubehörprogramm nun als exklusiven Paketpreis von 4.221 Euro an. Dieser enthält eine fest verbaute Waffenschublade, einen Hundekäfig sowie eine Wildwanne inklusive Einzugsvorrichtung und Rampe zum komfortablen Laden des Wildfangs. Dank einer gesonderten Wasserversorgung (ebenfalls im Paket enthalten) können Hund, Hände oder Schuhe mit Hilfe einer Handdusche komfortabel vor der Heimreise gewaschen werden.



Bevor am Ende des erfolgreichen Jagdausflugs die L200-Ladefläche durch Schmutz verschmiert wird, bietet das Zubehör von Mitsubishi optional eine schnell aufgebaute Haltevorrichtung an, mit dem das Wild direkt am Fahrzeug für den Transport vorbereitet werden kann.



Damit Jagdbegeisterte auch in der Dämmerung sicher alles auf der Ladepritsche verstauen können, beinhaltet das Paket auch Zusatzscheinwerfer, die auf dem Heckfenster des Hardtops befestigt werden können. Eine Seilwinde (2.729 Euro) soll dafür sorgen, dass auch im schweren Gelände immer ein Vorankommen gewährleistet ist, der zusätzliche Unterfahrschutz (778 Euro) schützt das Fahrzeug bei Fahrten abseits präparierter Straßen vor Schäden am Unterboden.

