Mobilitäts-Dienste: Daimler und BMW stellen gemeinsam Weichen

In stürmischen Zeiten für die Autoindustrie rücken selbst große Konzerne näher zusammen. Weiter voran geht es unter anderem bei der Mobilitäts-Kooperation zwischen Daimler und BMW. Nach dem Start der Joint Ventures "Your now" im Februar 2019 setzen die Unternehmen ihren Kurs fort.



Aktuell nutzen knapp 90 Millionen Menschen die Mobilitätsdienste der Gemeinschaftsunternehmen für Carsharing, Ride-Hailing, Parken, Laden und multi-modale Plattformen, die in über 1.300 Städten weltweit angeboten werden. Die Shareholder stellen gemeinsam mit den Joint Ventures nun die Weichen für die nächste Ausbaustufe mit Fokus auf profitables Wachstum.



Die Angebote der Gemeinschaftsunternehmen werden in drei Säulen gebündelt: "Free now", "Share now" sowie "Park now & Charge now". Die Einführung einer neuen Dachgesellschaft zum 1. Januar 2020 soll die Steuerung dieser drei Säulen unterstützen.



"Als Shareholder sind wir fest davon überzeugt, dass wir mit der Bündelung in drei Säulen die Joint Ventures schlagkräftiger und fokussierter in einem wettbewerbsintensiven und schnell wachsenden Umfeld aufstellen", sagt Rainer Feurer, Bereichsleiter Beteiligungen bei BMW. Beide Shareholder stünden hinter dem Geschäftsmodell von "Your now" und seien fest entschlossen, die Joint Ventures zu einem führenden Player im Mobilitätsmarkt weiterzuentwickeln.



Franz Reiner, CEO der Daimler Mobility AG ergänzt: "Die Weichen sind gestellt, um die 'Your now' Joint Ventures nachhaltig profitabel aufzustellen." Gleichzeitig würden Partnerschaften immer wichtiger, um am Markt erfolgreich zu sein. Hier sei man offen, um das Wachstum weiter zu forcieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 16.12.2019