Mobilitätsangebot: Auf zwei Rädern unter Strom

Elektrische Motorroller und E-Bikes liegen vor allem bei jungen Stadtmenschen voll im Trend. Die Nachfrage steigt rasant. Aus diesem Grund weitet das Münchener Pilotprojekt ADAC e-Ride, in dessen Rahmen E-Bikes im Abo und zum Kauf angeboten werden, das Programm nun auf ganz Deutschland aus. Die Umsetzung des Zweirad-Projekts läuft in Kooperation mit dem Mikromobilitäts-Anbieter Rydies GmbH zunächst bis Mitte März 2020.



Mit exklusiven Rabatten für ADAC-Mitglieder werden neben fabrikneuen Elektro-Fahrrädern auch mehr als 2.000 generalüberholte E-Bikes zum Kauf angeboten, heißt es. Erstmals im Programm sind auch E-Motorroller (bis 45 km/h). Alle Fahrzeuge werden versandkostenfrei bis an die Haustür geliefert.



Neu bei diesem Mobilitätsangebot ist nicht nur der Einstieg ins Elektroroller-Segment, sondern auch das Angebot junger gebrauchter E-Bikes. Diese Elektro-Fahrräder führender Hersteller werden zum Sonderpreis angeboten, inklusive eines Vorteils von 177 Euro für ADAC-Mitglieder. Daneben werden auch fabrikneue Design-Bikes von VanMoof mit einem Preisvorteil von rund 1.000 Euro angeboten.



Bei den E-Motorrollern wird beim Kauf des Fabrikats Vässla 2 ein ADAC-Mitgliedervorteil gewährt. Dieser gilt für alle Modelle und auch für das Zubehör. Der Schwedenroller verfügt bei zwei Akkus über eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern (Herstellerangabe). Genauso weit kommen die Elektroroller von Kito, die ebenfalls mit einem Kaufrabatt für Mitglieder erhältlich sind.



Ab Frühjahr 2020 ist auch ein bundesweites Abo-Angebot inklusive Vor-Ort-Service und Sicherheitspaket geplant. Ziel der ADAC SE ist es, im weiteren Verlauf des Pilotprojektes Erfahrungen im bundesweiten Vertrieb der Elektrofahrzeuge zu sammeln.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 28.11.2019