Modellauto-Wettbewerb: So sehen Sieger aus

Rundes Jubiläum: Zum 30. Mal hat die Zeitschrift "Modell Fahrzeug" die Auszeichnung "Modellfahrzeug des Jahres" vergeben. In diesem Jahr wurden die Mini-Oscars erstmals virtuell gekürt, beim Landmaschinen-Spezialisten Claas in Harsewinkel.



Die Magazin-Leser stimmten in 28 Kategorien ab. Die Baugrößen der großen Träume im kleinen Format reichten in diesem Jahr vom Modelleisenbahn-Format 1:87 bis zum Maßstab 1:6.



Der Mercedes-Benz 300 SEL 6.9 AMG von Schuco in 1:87 ist mit einem Verkaufspreis von knapp zehn Euro aktuell der preiswerteste Siegertyp. Das teuerste Modell ist in diesem Jahr ebenfalls ein Modell mit Stern, die 1:18-Verkleinerung des Mercedes-Benz 600 Landaulet von CMC mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 908 Euro.



Dank des Maßstabs 1:6 ist das erstplatzierte Modell in der Kategorie "Sammeln Zweiräder", die Honda CB 750, von Minichamps ein besonders eindrucksvoller Siegertyp. Bei den preiswerteren RC-Miniaturen setzte sich ein 1:87-Modell des Unimog 406 durch, in dem die cleveren Techniker von Carson Modellsport eine komplette Funkfernsteuerung versteckt haben. Die Miniatur misst mit dem elektronischen Innenleben keine fünf Zentimeter.



Einen ausführlichen Bericht mit den Fotos aller Siegermodelle liefert die Zeitschrift in ihrer Ausgabe 1/2021, die ab dem 9. Dezember 2020 für 6,50 Euro im Handel erhältlich ist. Weitere Infos gibt es auch auf der Homepage www.modellfahrzeug.de.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 04.12.2020