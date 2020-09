Modellpflege bei BMW

Immer im Herbst lässt BMW seinen Modellen eine Auffrischung angedeihen. Ein Effekt der diesjährigen Maßnahmen: Die gesamte Palette erfüllt jetzt die Abgasnorm Euro 6d. In der 5er-Reihe wird die Auswahl der Plug-in-Hybrid-Modelle um drei neue Varianten erweitert.



Mit neuen Reihensechszylinder-Dieselmotoren und 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie sollen die Verbrauchs- und Emissionswerte ausgewählter Modelle der 3er- und der 8er-Reihe sinken. Außerdem wird das Antriebsportfolio der 1er-Reihe und des 2er Gran Coupe um zusätzliche Motoren ergänzt.



Für ein Plus an Komfort und Sicherheit sorgt die neue Funktion Urban Cruise Control, die von November 2020 an in zahlreichen aktuellen Modellen Bestandteil der Option Driving Assistant Professional ist. Einen zusätzlichen Beitrag zur Fahrfreude sollen die jüngsten digitalen Services für Modelle leisten, die mit dem BMW Operating System 7 ausgestattet sind. BMW News versorgt den Fahrer mit personalisierten Audio-Nachrichten.



Das kompakte Sports Activity Coupe X2 kann von November 2020 an mit adaptiven LED-Scheinwerfern gefahren werden. Sie optimieren laut Hersteller die Sicht bei nächtlichen Fahrten unter anderem durch eine Matrix-Funktion für das Fernlicht. Die ermöglicht es, die Sichtweite zu erhöhen und gleichzeitig eine Blendwirkung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zu vermeiden. Darüber hinaus sind als neue Option für den X2 sowie für den X1 die BMW Individual-Leuchten Shadow Line zu haben.



Zudem greifen die Bayern in den Farbtopf: Für das neue 4er Coupe ist künftig auch die Variante San Remo Grün metallic verfügbar. Für X5, X6 und X7 werden die Farben Dravitgrau metallic und Sparkling Brown metallic ins Programm aufgenommen. Außerdem stehen für die großen X-Modelle auch die Sonderlackierungen Grigio Telesto metallic, Urban Green metallic, Frozen Black metallic, Petrol Mica metallic, Ruby Red metallic, Avus Blue metallic und British Racing Green metallic zur Verfügung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 23.09.2020