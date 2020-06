Modellpflege: Kia Picanto startet bei 10.479 Euro

Bei den Kleinsten zählt er zu den ganz Großen - nicht nur, was die Verkaufszahlen angeht. Jetzt hat Kia sein Citycar Picanto fit fürs Modelljahr 2021 gemacht - mit einer ganzen Reihe von Einzelmaßnahmen.



Kia spricht von einer "deutlichen Aufwertung", die Optik und Technik gleichermaßen betrifft. Für den Antrieb sind wie bisher schon drei 67 bis 100 PS starke Benziner zuständig. Sie wurden gründlich überarbeitet und erfüllen bereits die ab Anfang 2021 für Neufahrzeuge geltende Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM. Der Picanto ist das erste Kia-Modell, das mit dem neuen automatisierten Schaltgetriebe erhältlich ist, auch für den Einstiegsmotor, und zwar in der Ausstattungslinie Dream-Team Edition.



Neu sind ein Infotainmentsystem mit Acht-Zoll-Touchscreen, die Online-Dienste UVO Connect und neue Assistenzsysteme - vom aktiven Spurhalteassistenten über Querverkehrwarner mit Notbremsfunktion bis zum Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung. Mit einem markanteren Design zeigen sich vor allem der GT Line und der X-Line mit Crossover-Optik und größerer Bodenfreiheit.



Der neue Modelljahrgang des 3,60 Meter langen Flitzers ist ab sofort bestellbar. Kia hat in seine Kalkulation bereits die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent einbezogen und startet zu Preisen ab 10.479 Euro - die 7-Jahre-Herstellergarantie inklusive.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 05.06.2020