Modellpflege zum Frühjahr

München.Mini gönnt einem Teil seiner Flotte eine weitere Modellpflege und frischt zum Frühjahr den Drei- und den Fünftürer sowie das Cabrio auf. Wenn die Modelle aus Oxford im März in den Handel kommen, erkennt man sie laut Hersteller von außen an einer retuschierten Frontpartie und einer geänderten Heckschürze. Auch sind künftig LED-Leuchten rundum und die britische Flagge in den Deckgläsern der Heckleuchten serienmäßig. Außerdem können die geschlossenen Varianten als weltweit erste Autos mit dem sogenannten Multitone-Dach bestellt werden, bei dem die Farben ineinander verlaufen.

Die Preise für den Dreitürer beginnen künftig bei 19 500 Euro, der Fünftürer startet bei 20 100 Euro und das Cabrio steht ab 24 900 Euro in der Liste. Innen gibt es neue Lenkräder, die nun auch beheizt werden können und ein modernisiertes Cockpit mit großem Digitaldisplay. Die Minis bekommen verbesserte Assistenzsysteme. Unter der Haube ändert sich nichts. Es bleibt bei den Drei- und Vierzylinder-Benzinern mit 75 bis 231 PS sowie dem nur als Dreitürer angebotenen Elektro-Mini. tmn

