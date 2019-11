Motorrad-Triumph in Mailand

Triumph Motorcycles zeigt auf der Motorradmesse EICMA in Mailand gleich vier neue Modelle. Neben der deutlich überarbeiteten RS Variante der Thruxton, blinkt mit der Bobber TFC ein neuer Stern am Himmel der TriumphFactory Custom-Bikes. Außerdem zollt das britische Traditionsunternehmen der Sixties-Legende Bud Ekins mit zwei Sondereditionen der Bonneville T100 und T120 Tribut.



Mit der neuen Thruxton RS hebt der Hersteller die Stil-Ikone bei sportlich-klassisch gestylten Straßenmotorrädern auf ein höheres Level. Das neue Cafe-Racer-Bike basiert auf dem aktuellen Modell Thruxton R, legt aber mit einem kraftvolleren Motor, einem geringeren Gewicht, Verbesserungen bei den Assistenzsystemen sowie einem dunkler gehaltenen Gesamt-Styling die Messlatte in allen Bereichen nach oben.



Als die Briten im Jahr 2017 die Bonneville Bobber auf den Markt brachten, waren sich viele Motorrad-Fans einig: Genau so muss ein Motorrad aussehen, das den Geist der Bobber-Bikes aus den 1950er Jahren wiederaufleben lässt. Mit ihrem reduziert-lässigen Stil inklusive einer historisch anmutenden Starr-Rahmen-Optik verbindet sie unvergleichliche Authentizität mit handgefertigt anmutendem Custom Style und topmoderner Technik.



Die neue, in limitierter Auflage gefertigte Bobber TFC überholt das Basismodell nun in mehreren Details: mit einem leistungsgesteigerten 1.200-ccm-High-Torque-Motor, geringerem Gewicht, hochwertigerer Ausstattung und dem hohen Niveau an TFC-Ausstattung und Technologie.



In der Saison 2020 feiert die Marke die Motorradsport- und Stuntfahrer-Legende Bud Ekins mit zwei Special Editions der legendären Bonneville T120 und T100. BUD Ekins war EIN professioneller Hollywood-Stuntman und erstklassiger Motocross- und Desert-Racer.



Unsterblich für seine Fans wurde er als Stunt-Double seines Freundes Steve McQueen mit dem legendären Motorrad-Sprung im Hollywood-Klassiker "Gesprengte Ketten". Die neuen Triumph-Sondereditionen zeichnen sich durch eine von Kalifornien inspirierte Farbgestaltung und eine Reihe von speziellen Bud-Ekins-Details aus.



Die Preise liegen in Deutschland zwischen 10.750 Euro für die Bud Ekins T100 und 28.450 Euro für die Rocket TFC (zuzüglich 450 Euro NK).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 05.11.2019