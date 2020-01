Motorsport in der virtuellen Welt

Porsche ist auch in der virtuellen Welt mit Vollgas unterwegs. Jetzt startet die Online-Rennserie Porsche Esports Supercup in die nächste Runde. Das Qualifying des virtuellen Markenpokals, das Porsche gemeinsam mit iRacing veranstaltet, läuft seit Mitte Dezember 2019 und dauert zwölf Wochen. Die besten 20 Simulations-Rennfahrer aus der Qualifikation und die Top 20 der vergangenen Saison treten ab Mai 2020 an zehn Rennwochenenden gegeneinander an.



"Das erste Jahr des Porsche Esports Supercup war geprägt von packenden Rennen: In 20 Wettbewerben haben wir zehn verschiedene Sieger gesehen. Damit haben wir unser Ziel erreicht, die weltbesten Simracer in einer Rennserie zu vereinen. Umso mehr freuen wir uns auf die Saison 2020", sagt Marco Ujhasi, Manager Esports von Porsche Motorsport.



Zu den Neuheiten des virtuellen Supercups gehört ein zweitägiger vorsaisonaler Test in Barcelona, mit dem sich die Fahrer auf die Saison vorbereiten können. Erstmals stattfinden wird auch die Esports Sprint Challenge: eine neue Serie im Rahmen des Supercups mit Porsche Cayman GT4 Clubsport-Fahrzeugen. Sie ist offen für alle Fahrer, die nicht am Porsche Esports Supercup teilnehmen.

