Multikopter im Rettungsdienst?

Lufttaxis sind nur eine von vielen Möglichkeiten zum Einsatz elektrisch angetriebener Klein-Fluggeräte. Eine andere erforscht aktuell die ADAC Luftrettung zusammen mit mehreren Partnern. Und zwar die Vorteile eines Multikopters bei der Notfallversorgung von Patienten am Unfallort.



Erstmals wurde jetzt solch ein Notfall-Einsatz praktisch durchgespielt, mit einem Volocopter der gleichnamigen Firma aus Bruchsal. Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden jetzt wissenschaftlich ausgewertet, 2020 sollen Ergebnisse des Forschungsprojekts veröffentlicht werden.



Bieten Multikopter, also senkrechtstartende Fluggeräte mit mehreren elektrisch angetriebenen Rotoren, einen einsatztaktischen Vorteil im Rettungsdienst? Eignen sie sich, um den Arzt schneller als im Notarzteinsatzfahrzeug zum Patienten zu bringen, um so die Versorgung nochmals zu verbessern? Um diese Fragen geht es. "Für die Machbarkeitsstudie wurden in zwei Bundesländern Modellregionen ausgewählt", so der ADAC: der Rettungsdienstbereich Ansbach mit dem Luftrettungs-Standort Dinkelsbühl in Bayern sowie Mainz-Rheinhessen und Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.09.2019