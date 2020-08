N-Line macht Hyundai i10 zum flotten Feger

Der i10 ist das Baby-Modell der Marke Hyundai. Doch in der Top-Version namens N-Line kommt der Kleinstwagen groß raus. Generell wirkt der heutige i10 erwachsener als seine etwas schmalbrüstigen Vorgänger. Auch steckt in dem koreanischen Benjamin all die Komfort-Elektronik, die eigentlich für Fahrzeugen höherer Klassen typisch ist.



Nun nimmt die N-Line eine Sonderstellung ein. Sie ist nicht nur am üppigsten ausgestattet, sie besitzt auch als Alleinstellungsmerkmal innerhalb der i10-Familie mit einer Fahrleistung von 74 kW/100 PS die stärkste Motorisierung. Und das Interieur versprüht mit Ziernähten und anderen Racing-Insignien einen Hauch von Motorsport.



Der Dreizylinder mit 1,0 Litern Hubraum erweist sich als drehfreudig. Dynamisch wirkt das Aggregat vor allem in den unteren beiden Gängen. Ab dem dritten Gang wird das Fahrzeug erst bei etwa 2.300 bis 4.800 Umdrehungen quirlig. In Zahlen ausgedrückt: Höchstgeschwindigkeit beträgt 185 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h verläuft binnen 10,5 Sekunden. Das Schaltgetriebe funktioniert reibungslos und erweist sich als butterweich.



Im Stadtverkehr ist der i10 N-Line ein durchweg munterer Geselle. Doch dort, wo hohe Geschwindigkeiten gefahren werden, hat der Flitzer nicht gerade ein Abonnement für den linken Fahrstreifen. Dennoch lassen sich Autobahnstrecken mit dem i10 souverän zurücklegen. Zudem eignet sich der Kofferraum auch für mittleres Reisegepäck, außerdem haben zwei Erwachsene sogar hintereinander ausreichenden Platz - so viel zum Thema "Raumwunder".



Die N-Line richtet sich an Fahrer, die ihrem Fahrzeug eine besonders sportive Note verleihen wollen. Der i10 ist bereits das vierte Modell von Hyundai mit dem sportlichen Ausstattungspaket. Das markanteste Merkmal bildet der weit nach unten gezogene, markentypische Kaskaden-Kühlergrill mit integriertem LED-Tagfahrlicht. Wie die bisherigen N-Line-Modelle trägt auch die sportliche Variante des i10 ein N-Line-Emblem am Kühlergrill.



16-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein i10-Logo in roter Schrift an der x-förmigen C-Säule, eine Heckschürze mit Diffusor-Optik und ein Doppelrohrauspuff in Chrom komplettieren den athletischen Gesamteindruck der N-Line-Variante des i10.



Für ein sportliches Feeling im Innenraum sorgen das Lenkrad und der Schaltknauf mit N-Logo, eine Pedalerie aus Metall und rot umrandete Luftauslassdüsen. All das macht den i10 noch nicht zu einem Sportwagen, doch wer einen pfiffigen urbanen Wagen sucht, auf eine dynamische Performance aber nicht verzichten will, könnte mit dem Hyundai i10 N-Line einen Treffer landen.



Lars Wallerang / mid





Technische Daten Hyundai i10 N-Line:



- Länge / Breite / Höhe: 3.67 / 1,68 / 1,48 Meter



- Kofferraumvolumen: 252 Liter



- Hubraum: 998 ccm



- Leistung: 74 kW/100 PS



- max. Drehmoment (Newtonmeter / Umdrehungen pro min.): 172 / 1.500



- Getriebe: Manuelle 5-Gang-Schaltung



- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 10,5 s



- Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h



- Durchschnittsverbrauch: 4,8 l/100 km



- CO2-Emissionen: 105g / km



- Preis: ab 18.316 Euro

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 06.08.2020