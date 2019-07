Neoplan Tourliner: Da ist Musik drin

Großes Kino: Filmmusik-Komponist Hans Zimmer geht mit seinen Musikern auf Europa-Reise - mit dem Neoplan Tourliner. Innerhalb zweier Monate fahren die Musiker durch mehr als 20 Städte: von Hamburg und München bis nach Krakau, London, Dublin, Paris, Lissabon und Barcelona. Ihr Zuhause in dieser Zeit: zwei individuelle Neoplan Tourliner, die MAN Truck & Bus exklusiv für die Tour Verfügung stellt.



Auf dem Bus steht in Großbuchstaben der Schriftzug "THE WORLD OF HANS ZIMMER" - eine Name, der allein schon wirkt. "Nicht umsonst zählt Hans Zimmer zu den bekanntesten und einflussreichsten Filmkomponisten unserer Zeit", betont Jan Aichinger, Marketing-Chef bei MAN Truck & Bus. Der mehrfache Oscar-, Grammy- und Golden-Globe-Gewinner komponierte unter anderem die Soundtracks für zahlreiche Blockbuster wie "Der König der Löwen", "Gladiator" und "Der Fluch der Karibik".



Neben der exklusiven Außengestaltung der Fahrzeuge ist vor allem die umfangreiche und individuelle Ausstattung im Inneren bemerkenswert. Die Busse bieten den Musikern ein zweites Zuhause, einen Ort des Rückzugs und der Erholung. Denn Wohlfühlatmosphäre ist eine elementare Voraussetzung dafür, dass die Künstler bei ihren vielen Konzerten eine herausragende musikalische Performance abliefern können.



MAN Truck & Bus gestaltete den Innenbereich des Gefährts deshalb mit verstellbaren weichen Ledersitzen, Leselichtern, Vorhängen, Klimaanlage, einer exklusiv ausgestatteten Bordküche und einem modernen Infotainmentsystem. So kann man es lange aushalten.

