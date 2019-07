Netter Service für E-Scooter-Fahrer

E-Scooter sind in aller Munde. Vor allem in deutschen Großstädten wie Düsseldorf oder Köln gehören die elektrischen Tretroller fast schon zum Verkehrsalltag. Ein wenig Service sollte da schon sein. Und so dürfen zusammengeklappte E-Tretroller ab dem 1. August 2019 in Bussen und Bahnen in Nordrhein-Westfalen kostenfrei mitgenommen werden.



Sie seien im zusammengeklappten Zustand wie ein Gepäckstück zu behandeln und daher werde auch kein Ticket benötigt, heißt es. Anders sieht dies bei nicht klappbaren oder nicht zusammengeklappten E-Tretrollern aus: Diese werden wie ein Fahrrad behandelt, für das ein entsprechendes Ticket gelöst werden muss.



Der Beschluss wurde im Landesarbeitskreis (LAK) Nahverkehr NRW, zuständig unter anderem für den Tarif und die Beförderungsbedingungen in NRW, gefasst und der Tarifantrag von der zuständigen Bezirksregierung Köln zwischenzeitlich positiv beschieden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 17.07.2019