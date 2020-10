Neue Antriebe für den Opel Insignia

Für Limousine und Kombi des Opel-Flaggschiffs Insignia gibt es zwei neue Antriebe: einen Benziner und einen Allrad-Diesel. Beide erfüllen - wie alle aktuellen Insignia-Antriebe - die Abgasnorm Euro6d.



Der 2.0 Direct Injection Turbo leistet 125 kW/170 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmeter bereits ab 1.500 min. Der Vierzylinder kommt in Verbindung mit einer 9-Stufen-Automatik. Das Getriebe ist reibungsoptimiert und schaltet besonders komfortabel. Mit dieser Antriebskombination beschleunigt das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h h in 8,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 228 km/h. Den neuen Opel Insignia 2.0 Turbo gibt es in der Ausstattung Elegance ab 38.919 Euro.



Der Zweiliter-Dieselmotor besitzt eine 8-Stufen-Automatik und Allradantrieb. Der Insignia 2.0 Diesel generiert 128 kW/174 PS mit einem Drehmoment von bis zu 380 Newtonmeter. Die Kraft bringt der große Opel mit seinem Allradantrieb mit Torque-Vectoring bei jeder Witterungslage sicher auf die Straße. Der Insignia benötigt 8,9 Sekunden für den Standard-Sprint und erreicht Tempo 223. Startpreis: 41.531 Euro.

