Neue Farben für die Road Glide Special

Mit drei neuen Lackoptionen für den Tourer Road Glide Special wartet jetzt Harley-Davison auf. Dabei heißt die einfarbige Variante Eagle Eye. Ihr Grundfarbton ist ein brillantes Gelb, das mit einer hochwertigen Klarlackoberfläche veredelt wurde. Auf die Namen Billiard Red and Stone Washed White sowie Billiard Blue and Stone Washed White wurden die beiden Zweifarbenlackierungen getauft. Ihre Grundfarbe ist entweder ein sattes Rot oder ein tiefes Blau.



Verkleidung, Kraftstofftank, vorderer und hinterer Fender, die Koffer inklusive Schlössern und die Seitendeckel sind bei allen drei Lackierungen in der jeweiligen Sonderfarbe gehalten. Alle drei verfügen über einen "Harley-Davidson"-Schriftzug auf den Koffern. "Die neuen Special-Edition-Lackierungen sind ausschließlich für die Road Glide Special und exklusiv ab Werk erhältlich", heißt es bei den Bike-Profis. Die Preise: ab 29.765 und 30.495 Euro.

