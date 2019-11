Neue Farben für Yamahas Sport-Heritage-Modelle

Retro ist in. Yamaha verpasst seiner Retro-Baureihe deshalb für 2020 einen neuen Anstrich: Die Sport Heritage-Modelle kommen in neuen Farben.



So gibt es die XSR900 ab 2020 in der neuen Farbversion 80 Black - einer Farbkombination in Schwarz, Rot und Gold auf den Tankabdeckungen und den Seitenverkleidungen.



Eine Inspiration durch Yamahas Look der 1980er Jahre. Der Look soll die Special Edition der RZ250 würdigen - die erste Generation der legendären Zweitaktmodelle des Unternehmens.



Für 2020 werden sowohl die XSR700 als auch die XSR900 in einer neuen Farbe Racing Red angeboten. Mit Tankabdeckungen in der Farbe Rot-Weiß-Schwarz, einem roten Schutzblech vorne sowie goldenen Rädern sollen diese Sport-Heritage-Modelle an die siegreichen Werksrennmotorräder von Yamaha erinnern. Die Sport-Heritage-Modelle, Yamahas Neo-Retro-Baureihe, spiegelt die berühmten Modelle der Marke wider.

