Neue Funktionen für den Porsche Taycan

So jung - und schon eine kleine Modellpflege: Der Porsche Taycan rollt ab Mitte Oktober 2020 mit diversen Verbesserungen bei den Händlern vor. Sie dienen der Nutzerfreundlichkeit - und der Dynamik.



So ermöglicht die neue Plug & Charge-Funktion bequemes Laden und Bezahlen ohne Karte oder App. "Sobald das Ladekabel eingesteckt ist, kommuniziert der Taycan verschlüsselt mit der Plug & Charge-fähigen Ladestation", heißt es in Zuffenhausen. Der Ladevorgang startet automatisch, bezahlt wird genauso.



Dazu gibt es ab rund zehn Euro pro Monat flexibel online buchbare Fahrzeugfunktionen (Functions on Demand) wie die aktive Spurführung, InnoDrive zu selbsttätigen Geschwindigkeitsanpassung oder den Porsche Intelligent Range Manager zur Reichweitenoptimierung auf Tour, Ebenfalls zubuchbar, aber nicht im Abo, sondern für einmalig 320,71 Euro, ist die geschwindigkeitsabhängig arbeitende Servolenkung Plus.



Neu sind auch ein farbiges Head-Up-Display und ein On-Board-Ladegerät mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW. Die adaptive Luftfederung verfügt künftig über eine Smart-Lift-Funktion, etwa für hohe Bordsteine. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Ladeverluste zu reduzieren, lässt sich etwa an den Schnellladesäulen von Ionity die Ladeleistung auf circa 200 kW statt die maximal möglichen 270 kW begrenzen.



Auch die Beschleunigungswerte des Taycan Turbo S wurden optimiert. Den Sprint von null auf 200 km/h schafft er jetzt mit Launch Control in 9,6 Sekunden. Das sind 0,2 Sekunden weniger als bisher. "Der umfangreich aktualisierte Elektro-Sportwagen kann ab Mitte September bestellt werden und rollt ab Mitte Oktober zu den Vertriebspartnern", so ein Firmensprecher.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.08.2020