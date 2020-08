Neue Sondermodelle des Ford GT

Die Produktion des Ford GT läuft erst 2022 aus - es bleibt also noch genügend Zeit für ganz spezielle Editionen. So wie die jetzt von Ford Performance vorgestellte GT Heritage Edition und die GT Studio Collection.



"Die Heritage Edition wurde vom ersten Langstreckensieg des Ursprungsmodells beim 24-Stunden-Rennen 1966 in Daytona inspiriert", heißt es bei Ford. Wie der weiß-schwarz-rote GT40 MK II-Rennwagen zeigen sich die Editionsmodelle in Frost-Weiß mit kontrastreichen Kohlefaser-Flächen und asymmetrischen Akzenten in der Farbe Racing-Rot. Dazu kommen 20 Zoll große geschmiedete Heritage-Leichtmetallräder, rot lackierte Brembo Monoblock-Bremssättel und im Innenraum unter anderem schwarzes Alcantara für die Instrumententafel und Teile des Lenkrads, rot eloxierte Schaltwippen hinter dem Lenkrad und rote Wildleder-Performance-Sitze.



Das Design-Paket der GT Studio Collection hebt mit Hilfe von anpassbaren Farben wichtige Styling-Elemente hervor - etwa die funktionalen Kühlkanäle des Ford GT aus dem Modelljahr 2021. Sie sollen dabei helfen, dass der Straßenrenner seine 660 PS in allen Situationen ausspielen kann.

