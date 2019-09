Neue Standorte für IAA im Gespräch

Bei den drei Buchstaben "IAA" denken deutsche Autofreunde sofort an Frankfurt am Main. Doch die hessische Metropole könnte die Internationale Automobil-Ausstellung verlieren. Wie die Zeitschrift "Auto Motor und Sport" berichtet, soll die IAA im neuen Gewand 2021 entweder in Berlin, München, Hamburg oder Leipzig stattfinden.



Zwar sei Frankfurt am Main noch im Rennen, gilt aber als zunehmend unwahrscheinlich, so die Zeitschrift weiter. Bis Ende 2019 wollen sich der Verband der Autoindustrie (VDA) und die Hersteller über Optionen für 2021 einigen. Die Entscheidung über den neuen Standort fällt entsprechend des veränderten Konzepts für die IAA, heißt es.



Dabei ist die IAA 2019 weltweit gesehen besser als ihr Ruf, wie eine Medienanalyse von Cision Insights zeigt, aus der Auto Motor und Sport zitiert. "Die Proteste und die Klimadebatte sind ein rein deutsches Thema und überlagerten die IAA-Berichterstattung an den Wochenenden", sagt Bernd Hitzemann, Automotive-Chef bei Cision Insights.



Im Ausland blieb die Medienreichweite stabil, Journalisten aus China berichteten sogar mehr als je zuvor von der IAA. Auf den Social-Media-Kanälen ist die Reichweite sogar so groß wie die des Genfer Automobil-Salons 2019 - "selbst wenn wir die Posts zu den Demos und Blockaden von den reinen IAA-Themen abziehen", so Hitzemann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 27.09.2019