Neue Taraco-Version mit Frontantrieb

Seat bietet den siebensitzigen Taraco jetzt auch in einer neuen Variante mit dem 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS, Frontantrieb und 7-Gang-DSG an. Bisher war die Automatik nur für die Allradversionen verfügbar.



Die Spanier haben mit dem zusätzlichen Angebot speziell die Flotten und Märkte im Blick, die nicht zwingend auf einen Allradantrieb angewiesen sind. Laut Preisliste ist das neue Modell ab 31.780 Euro zu haben, das Pendant mit Handschalter ist mit 29.980 Euro aufgeführt. Mit DSG beschleunigt der Tarraco in 9,5 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 198 km/h Spitze.

