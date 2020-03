Neuer BMW auf zwei Rädern

Zweiräder baut BMW schon seit Jahrzehnten. Nun kommt eine neues BMW-Fahrrad auf den Markt: das "3T for BMW Bike". Das Modell resultiert aus einer Zusammenarbeit mit der italienischen Fahrradmarke 3T. Die Sonderedition basiert auf dem "Exploro Allroad Bike" von 3T und kann in zwei Farbvariationen bestellt werden.



"Wir wussten sofort, dass wir mit 3T zusammenarbeiten wollen, da das Exploro-Modell von 3T das beste Gravelbike auf dem Markt ist und unseren Kunden die perfekte Kombination aus Leistung, Luxus und Fahrvergnügen bieten kann", sagt Gaston Streiger, Leiter BMW Lifestyle. Das durch seine elegante Silhouette und klare Linien gekennzeichnete Gravelbike ist auf das minimalistische BMW-Design abgestimmt und fügt sich somit harmonisch in das Lifestyle-Produktsortiment ein.



Das Bike ist mit einem aerodynamischen Carbonrahmen, der laut BMW weltweit leichtesten Carbon-Aero-Kurbel, einem exklusiven Brooks-Ledersattel und dazu passenden Brooks-Ledergriffen ausgestattet. Fulcrum-Laufräder und widerstandsfähige Schwalbe One-Speed-Reifen sollen auch bei maximaler Geschwindigkeit für hohe Griffigkeit auf jedem Untergrund sorgen - vom Kopfsteinpflaster bis hin zu Teer, Feldweg, Schotter und Geröll. Das Rad kostet laut Herstellerangabe 5.499 Euro.

