Neuer Chef fürs Mitsubishi-Design

Frischer Wind fürs Mitsubishi-Erscheinungsbild: Seit 1. Juli leitet Jorge Diez die Design-Abteilung von Mitsubishi Motors Europe (MME). Außerdem hinaus wird Diez Vizepräsident der europäischen Forschungsabteilung der Marke.



Diez ist Absolvent des Royal College of Art in London, er war 18 Jahre bei der Volkswagen AG, sowohl als Chef der Abteilung Exterieur-Design bei Seat, als auch der Automobilabteilung bei Audi, Konzept Design München. Unter seiner Ägide entstanden unter anderem der Leon, der 20V20, der Audi A7 und der TT, der 2007 zum "World Car Design of the Year" gekürt wurde.



Tsunehiro Kunimoto, Corporate Vice President des Design-Bereichs bei MMC: "Jorge Diez vereint strategisches Denken und kreative Führungskompetenz." Er freue sich darauf, dass Diez die Kreativität und Qualität des künftigen Mitsubishi-Designs im Zuge des Ausbaus der europäischen Studios noch weiter erhöhen werde.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 15.07.2019