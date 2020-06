Neuer Citroen C3 geht an den Start

Die Neuauflage des kompakten C3 der Marke Citroen ist nun bestellbar. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es im Nachfolger mehr Komfort und Technik sowie eine Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten. Der Bestseller der Marke mit Doppelwinkel rollt im Frühsommer zu den Händlern und wechselt zu Preisen ab 13.990 Euro den Besitzer.



97 verschiedene Außenvarianten stehen zur Wahl. Zum umfangreichen Individualisierungsangebot zählen sieben Karosserielackierungen, darunter die neuen Farben "Elixir-Rot" und "Spring-Blue". Zudem sind zweifarbige Varianten bestellbar, bei denen das Dach, die Außenspiegelgehäuse und die Dekorelemente am Heck in einer anderen Farbe hervorgehoben werden. Die neuen 16- beziehungsweise 17-Zoll-Leichtmetallfelgen verleihen dem kompakten Modell einen robusten Look.



Mit der Advanced Comfort Federung und den Advanced Comfort Sitzen setzt der neue C3 laut Citroen auf kompromisslosen Komfort und Wohlbefinden für bis zu fünf Personen. Auch das Raumangebot, das zu den größten im Segment zählt, und die neuen Ambiente "Emeraude" und "Techwood" schaffen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.



Für hohen Fahrkomfort und Sicherheit an Bord sorgen darüber hinaus intuitive Technologien, die den Alltag erleichtern. So ist der C3 mit den vernetzten Diensten "Connect Box" (Sicherheit und Assistenz), "Connect Nav" (Navigation) und "Mirror Screen" (Android Auto und Apple CarPlay) ausgestattet. Hinzu kommen bis zu zwölf Assistenzsysteme, darunter die Einparkhilfe vorn, das schlüssellose Zugangs- und Startsystem und der aktive Notbremsassistent.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 04.06.2020