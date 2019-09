Neuer Diesel im Peugeot Expert

Ein neuer Diesel, der schon die ab 2021 geltende Abgasnorm Euro 6d-ISC erfüllt, ist jetzt für den Peugeot Expert Kombi zu haben. Das Aggregat trägt den Namen 2.0 l BlueHDi 120 und bringt als kleine Morgengabe eine Klimaanlage auch in die Basisversion.



Der Motor leistet 90 kW/120 PS und ist an ein 8-Stufen-Automatikgetriebe namens EAT8 gekoppelt. Laut Peugeot verbindet der Selbstzünder Leistung mit Effizienz. Den CO2-Ausstoß beziffern die Franzosen auf 148 bis 150 Gramm pro Kilometer. Das neue Expert-Modell ist ab dem 1. Oktober in drei Längen bestellbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.09.2019