Neuer Einstiegsmotor für den Fabia Combi

Skoda hat die Motorenpalette des Fabia Combi nach unten erweitert. Neu im Programm ist der bereits für die Schrägheckversion lieferbare Einstiegsbenziner namens 1,0 MPI mit 44 kW/60 PS.



Die tschechische VW-Tochter sieht den Neuzugang als "perfektes Angebot für preisbewusste Kunden, die viel Wert auf Komfort und ein großes Platzangebot legen". Das mit manuellem 5-Gang-Getriebe kombinierte Dreizylinder-Aggregat erfülle wie alle anderen Fabia-Motorisierungen die Abgasnorm Euro 6d-Temp.



Der 1,0 MPI ist in den Ausstattungslinien Active und Ambition sowie in den Sondermodellen Cool Plus und Drive 125 zu haben. Der Einstiegspreis für den 60-PS-Kombi: 14.690 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.05.2020