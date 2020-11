Neuer Ganzjahresreifen aus dem Hause Hankook

Hankook erweitert sein Reifen-Portfolio der Marke Laufenn um ein Ganzjahresprofil für Pkw und kleine bis mittelgroße SUV. Die Zweitmarke des Premiumherstellers wurde 2015 eingeführt. Der neue Laufenn G FIT 4S wird zunächst auf dem europäischen Markt in gängigen Größen von 13 bis 18 Zoll erhältlich sein.



Der neue Ganzjahresreifen zeichnet sich laut Hankook durch sich verbreiternde Rillen und eine Silica-Mischung aus, um ein stabiles Fahrverhalten in den verschiedenen Temperaturbereichen zu gewährleisten, die in Europa regelmäßig auftreten.



Mit seiner Zweitmarke Laufenn bietet Hankook Tire den Verbrauchern eine Reihe moderner Pkw- und SUV-Reifen, die auf unterschiedliche Lebensstile zugeschnitten sind und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Der neue Laufenn G FIT 4S wurde für preisbewusste Autofahrer entwickelt, die zu jeder Jahreszeit in der Stadt und im Flachland sicher unterwegs sein wollen und aus unterschiedlichen Gründen zweimal im Jahr einen Reifenwechsel vermeiden wollen.



"Unsere Marke Laufenn wird kontinuierlich entwickelt, und wir erweitern das Produktportfolio sorgfältig, wo immer es durch die Marktnachfrage geboten ist", erklärt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. "Die Einführung eines neuen Ganzjahresreifens für Pkw und SUV ist das Ergebnis einer steigenden Popularität dieses Segments, insbesondere in Mittel- und Westeuropa."



Der neue Laufenn G FIT 4S soll zunächst in Europa mit Größen von 13 bis 18 Zoll in Laufflächenbreiten von 155 bis 235 Millimeter und Querschnittsverhältnissen von Serie 80 bis 40 auf den Markt kommen, hauptsächlich als Extra-Load-Versionen in Geschwindigkeitsindizes von T bis Y.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 09.11.2020