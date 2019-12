Neuer Geschäftsführer für Peugeot Deutschland

Wechsel in der Chefetage bei Peugeot Deutschland: Haico van der Luyt übernimmt die Geschäftsführung der Löwen-Marke zum 1. Januar 2020. Der erfahrene Automanager tritt die Nachfolge von Steffen Raschig an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Wie das Portal "autohaus.de" berichtet, soll Raschig ab März 2020 den Bereich "International Key Account Automotive" beim Großhandelskonzern Würth leiten.



"Mit Haico van der Luyt haben wir einen hervorragenden Nachfolger aus den eigenen Reihen gefunden. Er kennt den Markt seit vielen Jahren und wird die positive Entwicklung mit seiner langjährigen Expertise weiter vorantreiben", sagt Rasmus Reuter, Geschäftsführer der Peugeot Citroen Deutschland GmbH.



Steffen Raschig trieb nach seinem Amtsantritt 2017 vor allem die Elektrifizierung der Modellpalette von Peugeot in Deutschland voran und konzentrierte sich dabei verstärkt auf das Privatkundengeschäft. Vor seiner Zeit bei Peugeot verantwortete Steffen Raschig von 2014 an als Direktor das Nutzfahrzeuggeschäft der PSA-Marken Opel und Vauxhall. Er werde sich künftig einer neuen beruflichen Management-Aufgabe außerhalb der Groupe PSA widmen, heißt es.



Raschigs Nachfolger Haico van der Luyt arbeitet aktuell als Direktor Vertrieb bei Peugeot Deutschland. Seine Erfahrungen in der Automobilindustrie sammelte er im Vorstand Vertrieb für den japanischen Automobilhersteller Nissan Motor Germany sowie im Vorstand der italienischen Hersteller Alfa Romeo, Lancia und Jeep der Fiat Chrysler Automobiles Germany.

