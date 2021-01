Neuer Hybrid für den Bentley Bentayga

Die Marke Bentley steht für Luxus der feinen englischen Art. Mit alternativen Antrieben verbindet der Autofreund einen Bentley klassischerweise nicht. Doch nun geht für den Bentayga immerhin bereits der zweite Plug-in-Hybrid an den Start - mit noch etwas weniger Verbrauch und Emissionen. Leistung: 449 PS.



Sanft und lautlos geht es durch die Stadtlandschaft, und bei Bedarf können Sie dank der Fähigkeiten eines Grand Touring der Stadt entfliehen und das Umland erobern. Kunden des Bentayga Hybrid können in der Gelassenheit des kultivierten, schallisolierten Innenraums ohne Störung durch den Verbrennungsmotor dem Lärm der Stadt entgehen. Bis zu 50 Kilometer im rein elektrischen Fahrbetrieb können genutzt werden, bevor das Fahrzeug die Stadt hinter sich lässt und mehr als 800 Kilometer Gesamtreichweite zur Verfügung stellt.



Die Umwandlung der gespeicherten Energie in sanfte, unangestrengte Leistung übernimmt der E-Motor mit 94 kW/128 PS Leistung, der bis 350 Newtonmeter Drehmoment bereitstellen kann. Der E-Motor ist in der Kraftübertragung zwischen dem Getriebe und dem Verbrennungsmotor untergebracht und stellt aus dem Stand sofort volles Drehmoment bereit, so dass das Fahrzeug lautlos und zügig beschleunigen kann.



Ein 3,0-Liter-Doppelturbo-V6-Motor ergänzt den E-Motor, wenn zusätzliches Drehmoment benötigt wird oder Geschwindigkeiten über 135 km/h gewünscht werden. Da sich das Fahrzeug fast lautlos bewegt, erzeugt bei geringen Geschwindigkeiten ein spezieller Lautsprecher einen Ton im Außenbereich, um Fußgänger zu warnen.



Der neue Bentayga wurde gegenüber der Vorgängergeneration innen wie außen überarbeitet und punktet mit aktuellster Technologie an Bord und einem noch behaglicheren Innenraum. Subtile Embleme außen am Fahrzeug ergänzen das Außendesign des neuen Bentayga, das sich jetzt durch die gesamte Modellpalette zieht.



Das Infotainment-System der nächsten Generation ist nahtlos in die handgefertigte Armaturentafel im Bentley-Flügeldesign integriert und verfügt über einen randlosen 10,9-Zoll-Bildschirm. Die völlig neue Digitalanzeige bietet hochauflösende, dynamische Grafiken, die an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden können.



Der erlesene handgefertigte Innenraum des Bentayga wurde für das neue Modell ganz neu gedacht. Im Bentayga Hybrid findet man jetzt eine moderne Kombination aus luxuriösen Materialien und erlesener, aufwendiger Verarbeitung, die im Luxussegment neue Maßstäbe setzen soll.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 05.01.2021