Neuer ID von VW kommt 550 Kilometer weit

Der elektrische ID.3 von Volswagen soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Das Kompaktfahrzeug bekommt eine Batterie der neuesten Generation. Laut Hersteller ermöglichen die aktuellen Lithium-Ionen-Batterien Reichweiten von bis zu 550 Kilometern und damit komfortable Reisedistanzen.



Über die Dauerhaltbarkeit der Batterie sollen sich die künftigen Besitzer der ID-Modelle ebenfalls keine Gedanken machen. Denn Volkswagen will eine Garantie darauf geben, dass die Akkus selbst nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern noch über mindestens 70 Prozent ihrer nutzbaren Kapazität verfügen.



Unterdessen geht VW davon aus, dass rund 50 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause und 20 Prozent bei der Arbeit stattfinden werden. Gezielt darauf abgestimmt wurde ein neues Programm an Wallboxen. Sie können daheim oder bei Unternehmen montiert werden und arbeiten mit Ladeleistungen von bis zu 11 Kilowatt (AC, Wechselstrom). Der Vorteil: Gegenüber dem üblichen 230-Volt-Stromnetz reduziert sich die Ladezeit deutlich - die Leistung via Wallbox soll ausreichen, um die Batterie über Nacht oder während der Arbeit wieder zu 100 Prozent aufzuladen.



VW bietet die Batterien neuerdings in verschiedenen Größen an. Legt der Besitzer eines ID. also weniger Wert auf eine besonders große Reichweite - etwa weil er hauptsächlich in der City unterwegs ist und nur kurze Distanzen fährt - reicht ihm eine Batterie mit einem kleineren Energiegehalt. Wer dagegen häufig lange Strecken fährt, wird sich für eine größere Batterie entscheiden. Das macht die Einsatzmöglichkeiten flexibler. Je nach Batterie und Fahrzeugtyp sind so maximale Reichweiten von ca. 330 bis zu 550 Kilometern (jeweils nach WLTP) realisierbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.06.2019