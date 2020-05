Neuer Kurven-Assistent im Volvo

Mehr Sicherheit auf kurvigen Strecken verspricht ein neuer Assistent von Volvo. Er soll durch eine adaptive Geschwindigkeitsregelung das zu schnelle Durchfahren von Kurven verhindern. Der Kurven-Manager ist in allen Modellen der Volvo 60er und 90er Familie mit Fahrerassistenzsystem "Pilot Assist" an Bord. Bei den Fahrzeugen der Volvo 90er Familie ist "Pilot Assist" serienmäßig. Bei den Volvo 60er Modellen steht das System gegen Aufpreis zur Wahl.



"Eine der Verkehrssituation angepasste Geschwindigkeit kann das Unfallrisiko erheblich verringern", teilt der Hersteller dazu mit. Aus diesem Grund biete Volvo den Curve Speed Assist (CSA) an, der die Fahrfunktionen der adaptiven Geschwindigkeitsregelung und des Pilot Assist Systems ergänzt.



Der Kurvenassistent ist in der Lage, das Tempo vor scharfen Kurven selbstständig zu senken, wenn die eingestellte Geschwindigkeit als zu hoch eingestuft wird. Das System nutzt dafür die Kartendaten des Sensus Navigationssystems. Nach dem Durchfahren der Kurve wird das Fahrzeug wieder auf den voreingestellten km/h-Wert beschleunigt.



Standardmäßig ist eine komfortable Abstimmung eingestellt; mit der Option "Dynamisch" nimmt das Fahrzeug die Kurven etwas sportlicher und beschleunigt beim Verlassen der Kurve etwas stärker.



Der Curve Speed Assistent muss im Sensus System des Fahrzeugs ergänzend zur adaptiven Geschwindigkeitsregelung oder zur Funktion Pilot Assist angewählt werden. Durch Gasgeben oder Bremsen kann sie der Fahrer aber jederzeit wieder außer Kraft setzen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 28.05.2020