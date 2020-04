Neuer Mann an der Kia-Spitze

Personeller Wechsel an der Spitze: Kia Motors hat Ho-sung Song, bisher Leiter des Bereichs Global Operations, zum Präsidenten ernannt. Er soll in seiner neuen Funktion die Weiterentwicklung der mittel- bis langfristigen Unternehmensstrategie "Plan S" vorantreiben.



Song hat bei Kia ein breites Spektrum an Führungspositionen bekleidet. Er leitete unter anderem die Exportplanungsgruppe der Kia Motors Corporation und war auch mehrere Jahre in Deutschland als Präsident von Kia Motors Europe in der Frankfurter Europazentrale tätig. Im "Plan S" liegt der Fokus auf elektrisch betriebenen und autonomen Fahrzeugen. Kia will demnach bis Ende 2025 eine vollständige Palette von elf batterieelektrischen Fahrzeugen anbieten.



Und noch eine Kia-Personalie: Jochen Paesen wurde zum Vice President der Interior Design Group ernannt. Er wird die Entwicklung des künftigen Innendesigns der Marke leiten und sich dabei auf voll- und teilelektrisch angetriebene Fahrzeuge konzentrieren. Zuletzt führte Paesen bei NIO in München ein internationales Designerteam. Davor arbeitete er lange bei BMW, wo er unter anderem die Entwicklung der Studie BMW Vision Efficient Dynamics 2009 und des BMW i8 Roadster verantwortete.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 01.04.2020