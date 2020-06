Neuer Motor für Yaris und Co.

Die Motoren für den neuen Yaris und den Yaris Cross werden im polnischen Motorenwerk von Toyota gebaut. Dabei handelt es sich um einen 1,5-Liter-Benziner mit drei Zylindern.



Das Aggregat ist laut des japanischen Autoherstellers "ein überzeugendes Beispiel für fortschrittliche Entwicklungsarbeit": Unter anderem dank einer variablen Nockenwellenverstellung erreicht es einen Wirkungsgrad von bis zu 40 Prozent. Der Verbrauch und die CO2-Emissionen sinken gegenüber der bisherigen Motorengeneration im Yaris um 20 Prozent, und das trotz 15 Prozent mehr Leistung.



"Der Motor kann in konventionell angetriebene Fahrzeuge, aber auch in Hybridfahrzeuge integriert werden", heißt es. Deren Anteil an den Gesamtverkäufen von Toyota in Europa sei 2019 auf 52 Prozent gestiegen.

