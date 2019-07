Neuer Nissan Navara

Die neue Generation des Navara hat laut Nissan eine ganze Reihe von Verbesserungen abgekriegt: mehr Schaltkomfort dank des neuen manuellen Sechsganggetriebes, eine serienmäßige Mehrlenker-Hinterachse, besseres Handling und mehr Komfort, Scheibenbremsen an allen vier Rädern, mehr Nutzlast und eine intelligente Anhängerstabilisierung. Dazu an Bord: ein Notbremssystem, die Berganfahr- und -abfahrhilfe und der Around View Monitor. Zu haben ist das 2,3 Liter-Aggregat mit 163 und 190 PS. Die stärkere Version ist mit Siebengang-Automatik zu haben. Die Preisliste beginnt bei 28 030 Euro. mid / Bild: Nissan

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019