Neuer Partner bei Care by Volvo

Das Auto-Abo-Angebot Care by Volvo arbeitet ab sofort mit dem Online-Portal AutoScout24 zusammen. Die Schweden stellen dabei nahezu die komplette Modellpalette zur Auswahl - vom Kompakt-SUV XC40 über den neuen Sportkombi V60 bis zum Flaggschiff XC90.



Die Nutzer der Plattform seien autoaffin, vielen sei das Produkt Auto-Abo mit all seinen Vorteilen bereits bekannt, so Patrick Wendt, Geschäftsführer Care by Volvo in Deutschland. Dadurch biete der Online-Automarktplatz einfachen Zugang zu einer hoch interessanten Zielgruppe.



Die Bekanntheit des neuen Mobilitätskonzepts Auto-Abo hat sich im Jahresvergleich fast verdoppelt - aus gutem Grund. Beispiel Volvo: In der monatlichen Abo-Rate sind alle Kosten außer Tanken enthalten. Dabei, so die Schweden, ermögliche ihr Alles-inklusive-Vertrag hohe Flexibilität: Nutzer können ohne Mindestlaufzeit jederzeit mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist aus- oder auf ein anderes Modell umsteigen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 30.04.2020