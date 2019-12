Neuer Porsche Macan GTS mit 380 PS

Die GTS-Modelle von Porsche haben von jeher ihren ganz speziellen Reiz. Stärker als die S-Version, aber nicht ganz so radikal auf Leistung ausgelegt wie die Turbo-Varianten sind sie das Angebot für automobile Genießer mit ausgeprägt sportlichem Touch. So wie beim Macan GTS, der jetzt ab 77.880 Euro bestellbar ist.



In Zuffenhausen spricht man dem gegenüber dem Vorgänger um 20 auf 380 PS erstarkten Macan-Modell eine "herausragende Fahrdynamik" zu. Die macht sich nicht nur in der mit Doppelkupplungsgetriebe und optionalem Sport-Chrono-Paket erreichbaren Beschleunigungszeit von 4,7 Sekunden und der Spitze von 261 km/h bemerkbar. Sondern dank des performanceorientierten Fahrwerks auch in reichlich Querdynamik, am ausgeprägtesten natürlich mit der adaptiven Luftfederung mit zehn Millimetern Tieferlegung. Aber auch die bereits um 15 Millimeter abgesenkte Serienversion und die speziell abgestimmte Dämpferregelung namens Porsche Active Suspension Management (PASM) sind schon für reichlich Spaß am Fahren ausgelegt.



Schwarze Dekorteile außen wie bei allen GTS-Modellen und eine spezielle Innenausstattung runden das Paket ab. Wer mag, kann statt der Graugussbremsen auch Porsche Surface Coated Brakes (PSCB) mit Wolframcarbid-Beschichtung oder die Keramikbremse Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) ordern. Ein Sprecher zu den Individualisierungsmöglichkeiten: "Der Abstandsregeltempostat inklusive Stau-Assistent, der Park-Assistent einschließlich Rückfahrkamera und Surround View, eine beheizbare Frontscheibe und der Ionisator kommen dem Wunsch nach Sicherheit und Komfort entgegen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 17.12.2019