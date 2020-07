Neuer Produktionsvorstand bei VW

Stühlerücken in Wolfsburg, Matorell und München: Christian Vollmer, bisher Produktionsvorstand der Marke Seat, wird zum 1. August 2020 Produktionsvorstand der Marke Volkswagen Pkw. Er folgt damit Andreas Tostmann, der zum 16. Juli als neuer Vorstandsvorsitzender der MAN Truck & Bus SE berufen wurde.



Der promovierte Diplom-Ingenieur Maschinenbau Vollmer ist seit 20 Jahren bei Volkswagen, unter anderem als Vorstandsreferent Produktion und als Leiter Automobilfertigung bei Volkswagen Slovakia in Bratislava und Volkswagen in Shanghai. Seit 2018 ist er Vorstand Produktion bei Seat in Martorell, Spanien.



Andreas Tostmann ist promovierter Diplom-Wirtschaftsingenieur und arbeitet seit knapp 30 Jahren für den Volkswagen-Konzern, etwa in Wolfsburg, Mexiko, Salzgitter, Uitenhage/Südafrika und in Bratislava.

Freitag, 24.07.2020