Neuer Renault Clio startet bei 12.990 Euro

Seit fast 30 Jahren mischt der Renault Clio in der Kleinwagen-Klasse groß mit. Im Herbst 2019 fährt die fünfte Generation vor. Jetzt hat der französische Autohersteller die offizielle Preisliste auf den Tisch gelegt.



Der neue Renault Clio kommt in Deutschland in der Basisversion LIFE SCe 65 zum Einstiegspreis von 12.990 Euro auf den Markt. Die Preise für die Ausstattungsniveaus EXPERIENCE und BUSINESS EDITION starten in Verbindung mit dem Dreizylinder-Benziner SCe 75 bei 15.240 Euro beziehungsweise 16.240 Euro.



Die Topausstattungen INTENS und EDITION ONE sind mit dem 74 kW/100 PS starken Turbobenziner TCe 100 zu Preisen ab 18.190 Euro beziehungsweise 20.390 Euro verfügbar. Offizieller Marktstart des neuen Renault Clio ist am 21. September 2019 im Rahmen eines bundesweiten Tags der Offenen Tür bei den Renault-Partnern.



Die Einstiegsversion Clio LIFE umfasst serienmäßig Fahrerassistenzsysteme wie Spurhalteassistent, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Berganfahrhilfe und Verkehrszeichenerkennung. Dazu kommen Komfortmerkmale wie Bordcomputer, elektrisch einstellbare Außenspiegel und elektrische Fensterheber, Lichtsensor sowie Zentralverriegelung mit Funkfernverbindung.



Bei der Ausstattung EXPERIENCE kommen das Außenlook-Paket in Chrom, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe und 16-Zoll-Felgen hinzu. Weiterhin gehören die manuelle Klimaanlage, das Audiosystem R&GO und das höhenverstellbare Lenkrad in Lederoptik zum Ausstattungsumfang.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 19.07.2019