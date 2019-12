Neuer Showroom von Lamborghini

Luxus-Sportwagenhersteller Lamborghini hat einen neuen Showroom in Düsseldorf eröffnet. Das integrierte Ad-Personam-Studio ermöglicht die Umsetzung maßgeschneiderter Individualisierungswünsche. Die Räumlichkeit umfasst eine moderne Kundenannahme, eine Boutique für Artikel der Lamborghini Collezione, moderne Büros sowie eine VIP-Lounge.



"Deutschland ist ein bedeutender Wachstumsmarkt für Lamborghini", sagt Timm Moll,Geschäftsführer der Moll Gruppe, die in Düsseldorf Fahrzeuge von Lamborghini verkauft. "Die Marken-Repräsentanz von Lamborghini in Düsseldorf beziehungsweise NRW ist uns ein wichtiges Anliegen." Deswegen habe man einen Showroom entwickelt, der nicht nur durch sportliche und luxuriöse Einrichtung punktet, sondern die Kunden mit einem hohen Emotions- und Servicewert erwartet. Bis zu acht Fahrzeuge können auf dem 460 Quadratmeter großen Markenraum ausgestellt werden.

