Neuer VW Multivan startet bei 36.890 Euro

Volkswagen hat mit dem Vorverkauf des überarbeiteten Multivan 6.1 begonnen. Das Fahrzeug kann also schon mal bestellt werden. Der Van wird zu Preisen ab 36.890 Euro angeboten.



Parallel zu den Ausstattungslinien "Trendline", "Comfortline", "Highline", "Edition" sowie den Sondermodellen "Family" und "Generation Six" startet der Multivan 6.1 als exklusives Launch-Modell "Cruise" durch. Der Grundpreis liegt hier erheblich höher. Kostenpunkt: 59.898,65 Euro.



Unterdessen hat VW die Serienausstattung des Nutzfahrzeugs erweitert. Hinzu gekommen sind etwa mehrere Fahrassistenzsysteme. Den Start in die Welt des Allrounders markiert der Multivan 6.1 "Family". Er hat bereits Features wie das Audiosystem "Composition Colour", Mobiltelefon-Schnittstelle und App-Connect für die Smartphone-Integration sowie die elektrische Betätigung der Kindersicherung für die Fahrgastraumtüren, Berganfahrassistent und den neuen Seitenwindassistenten serienmäßig an Bord. Wer noch mehr will, wird in den höheren Ausstattungslinien fündig.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 21.10.2019