Neues Cabrio: 4er BMW mit Stoffdach

Das neue 4er Cabrio von BMW soll Frischluft-Enthusiasten ab dem März 2021 in Schwung bringen. Besonders auffällig: Die große Niere wie beim ebenfalls neuen 4er Coupe - und das in Schwarz und optional in Anthrazit Silbereffekt angebotene Textilverdeck.



Die Klappdach-Ära bei BMW ist also Geschichte, das Stoffdach über dem 4er soll laut der Bayern nicht nur leichter, sondern auch vorbildlich leise sein. Der Hersteller verspricht einen deutlich höheren Akustik- und Klimakomfort als bei konventionellen Softtops. Und: Auch der Kofferraum ist leicht gewachsen.



Ebenfalls neu: Eine extrem sportliche Variante namens M440i xDrive Cabrio mit 374 PS starkem Reihensechszylinder. Dazu gibt es zum Start im nächsten Frühling zwei Vierzylinder-Benziner mit 184 und 258 PS plus einen Vierzylinder-Diesel mit 190 PS. Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 folgen zwei Reihensechszylinder-Diesel. Darunter das M440d xDrive Cabrio mit 340 PS, das im November nachgereicht wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 30.09.2020