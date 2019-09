Neues Gesicht für den T-Roc

Der T-Roc bekommt von Volkswagen einige Erweiterungen verpasst. Das Kompakt-SUV ist jetzt auch mit einem 2.0-Liter-Diesel mit 140 kW (190 PS) bestellbar. Der Einstiegspreis des T-Roc 2.0 TDI liegt bei 35.105 Euro.



Außerdem gibt es zwei neue Design-Varianten: das Ausstattungspaket "Black Style" und das optionale "beats"-Paket. Zum Design-Paket "Black Style" gehören zahlreiche schwarze Elemente wie zum Beispiel Außenspiegelgehäuse, Seitenleisten, die untere Zierleiste des Kühlergrills sowie ebenfalls in Schwarz gehaltene 18-Zoll-Leichtmetallfelgen "Grange Hill". Das Design-Paket ist für den T-Roc in der optionalen Ausstattungslinie "Sport" ab 1.235 Euro, in der optionalen Ausstattungslinie "Style" ab 1.575 Euro erhältlich.



Das Herzstück des neuen optionalen "beats"-Pakets ist das gleichnamige Soundsystem mit sechs Lautsprechern, digitalem 8-Kanal-Verstärker, Subwoofer und 300 Watt Gesamtleistung. Das "beats"-Paket kostet für den T-Roc in den optionalen Ausstattungslinien "Style" einen Aufpreis von 720 Euro, in der Line "Sport" 850 Euro zusätzlich.

