Neues Infotainment für den E-Volvo XC40

Der elektrische Volvo XC40 bekommt ein neues Android Infotainment-System. Als erstes Automobil-Unternehmen überhaupt, sagt Volvo, integriere man in Zusammenarbeit mit Google ein Infotainment-System, das auf dem Android Automotive Betriebssystem basiert und über die eingebundenen Funktionen Google Assistant, Google Maps und Google Play Store verfüge.



Der XC40 soll auch der erste Volvo sein, der Updates für Software und Betriebssystem "Over-the-Air"* erhält. Dadurch soll sich das Fahrzeug auch nach dem Verlassen des Werks immer weiterentwickeln und verbessern.



"Künftig bieten wir im Auto das gleiche Erlebnis, das die Kunden von ihren Smartphones gewohnt sind, für eine sichere Nutzung während der Fahrt angepasst", sagt Henrik Green, Technik-Chef bei Volvo. Und durch die Einführung von Over-the-Air-Updates für alles von der Wartung bis hin zu völlig neuen Features verfüge das Fahrzeug immer über die neuesten und besten Funktionen und bleibe so aktuell wie andere digitale Produkte.



Zu den besonderen Merkmalen von Android Automotive OS zählt, dass es als Android-Betriebssystem Millionen von Entwicklern vertraut und auf den Einsatz im Auto zugeschnitten ist. Hard- und Software sowie Dienstleistungen von Google und Volvo, die bereits seit einigen Jahren Entwicklungspartner sind, werden in das System integriert.



Darüber hinaus stellt Google Maps aktualisierte Karten- und Verkehrsdaten in Echtzeit bereit, hält die Fahrer damit über die aktuelle und kommende Verkehrslage auf dem Laufenden, macht proaktiv alternative Routenvorschläge und zeigt den kürzesten Weg zur nächsten Ladestation - was in einem Stromer wirklich nicht schaden kann.

