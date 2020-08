Neuwagen: Kaufinteresse weiter hoch

Für die Autohersteller besteht ein Grund für Zuversicht. Denn Corona hat das Kaufinteresse der meisten Deutschen nicht verringert, zum Teil wurde es durch die Krise sogar noch intensiviert. Das ergab die Mobility Navigator-Studie des Markt- und Meinungsforschungsunternehmens Ipsos.



Keine Veränderung der Kaufabsicht gab es demnach bei 57 Prozent, gut jeder vierte Interessent (27 Prozent) gibt an, dass sich seine Anschaffungspläne seitdem sogar verstärkt haben. Und nur bei jedem Siebten (15 Prozent) sind die Kaufabsichten wegen Corona gesunken.



"Auch in anderen wichtigen Märkten zeigt sich ein ähnlich positives Bild", heißt es bei Ipsos. Vor allem chinesische Verbraucher ließen sich vergleichsweise selten von ihren Autokaufabsichten abbringen (9 Prozent). Bei jedem dritten Interessenten aus China (33 Prozent) sind die Anschaffungspläne während der Corona-Krise gleichgeblieben, eine Mehrheit dieser Gruppe (58 Prozent) will sich nun sogar verstärkt ein Auto anschaffen.



Etwas verhaltener, aber dennoch positiv gehen die US-Amerikaner das Thema an. Am zurückhaltendsten äußern sich die Befragten aus Brasilien, Italien und Spanien, wo etwa jeder dritte Autokaufinteressent wegen Corona mittlerweile weniger kaufwillig ist.



Interessant: Viele Verbraucher spekulieren derzeit noch auf einen besseren Deal - vor allem in Deutschland. Beinahe jeder dritte Befragte dieser Gruppe (30 Prozent) wartet momentan noch darauf, dass die Preise aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation sinken werden. Fast jeder Fünfte (18 Prozent) will den Autokauf laut eigener Aussage hinauszögern, bis Anreizprogramme der Bundesregierung in Kraft treten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 20.08.2020